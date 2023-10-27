Среда обитания
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16:13, 27 октября 2023Среда обитания

Россиянам назвали шесть способных избавить дом от мышей растений

Ромашка, кинза и еще четыре растения помогут избавиться от мышей в доме

Фото: Joshua J. Cotten / Unsplash

Избавить дом от мышей дома и на даче помогут ромашка, кинза и еще несколько пищевых продуктов. Шесть растений для эффективной борьбы с грызунами назвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, мыши обладают чувствительным обонянием и болезненно реагируют на технические и химические жидкости — например, на хлорку и горюче-смазочные материалы. Из растений, помимо ромашки и кинзы, грызунов отпугнут мята, полынь, бузина и кориандр. Им также не понравятся запахи уксуса и ароматизаторов.

Специалисты добавили, что в народе для защиты чердаков, подвалов и хозяйственных построек широко используется растение чернокорень, а из технических средств — ультразвуковой отпугиватель. «Особой популярностью среди дачников пользуется ловушка из стеклянной банки с растительным маслом и приманкой, которую устанавливают под наклоном», — рассказали эксперты.

Среди самых доступных средств для борьбы с грызунами специалисты назвали смесь из сахара, муки и гипса. Эксперты напомнили, что мыши также боятся громких звуков и яркого света.

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      Нина Ташевская
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