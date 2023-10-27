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17:17, 27 октября 2023Путешествия

Оценено влияние падения ракеты на курорте Египта на отдых россиян

АТОР: инцидент на египетском курорте Таба не повлиял на отдых туристов из России

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Инцидент на египетском курорте Таба с падением ракеты и беспилотника не сказался на российских туристах. Влияние произошедшего на отдых россиян оценили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает ТАСС.

«Крупнейшие российские туроператоры в настоящее время не сообщают о каких-либо изменениях в отдыхе россиян в Египте после падения ракеты в приграничном с Израилем городе Таба», — говорится в сообщении.

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По словам специалистов, он не пользовался большой популярностью у путешественников из России. Этот город в основном посещали самостоятельные туристы-дайверы.

В АТОР подчеркнули, что в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде обстановка абсолютно спокойная, поэтому отдых российских туристов проходит в плановом режиме. Оба курорта значительно удалены от районов боевых действий, угроз для отдыха в настоящее время там нет.

Шесть человек получили ранения в результате падения ракеты в египетской Табе на границе с Израилем. Был причинен ущерб жилому дому. Позднее в этом же населенном пункте рядом с больницей упал беспилотник.

Ранее в октябре сообщалось, что обострение конфликта на Ближнем Востоке несет риски для находящихся в Ливане российских граждан. Об этом предупредил посол РФ в Бейруте Александр Рудаков.

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      Фариза Бацазова
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