Россиян предупредили о рисках нахождения в Ливане

Посол РФ заявил о рисках нахождения россиян в Ливане

Обострение конфликта на Ближнем Востоке несет риски для находящихся в Ливане российских граждан. Об этом предупредил посол РФ в Бейруте Александр Рудаков, его комментарий приводит ТАСС.

«Безусловно, наши соотечественники, так же как и рядовые ливанцы, переживают по поводу происходящего, — заявил он. — Надеюсь, что все же удастся избежать масштабной эскалации».

По словам высокопоставленного дипломата, утверждать, что негативного сценария не будет, никто не может, определенные риски для россиян существуют.

Рудаков подчеркнул, что на учете консульского отдела российского посольства находится 3,2 тысячи соотечественников. «В реальности их значительно больше», — отметил он.

Ранее в октябре посольство РФ в Ливане призвало россиян по возможности воздержаться от поездок в республику.