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12:40, 27 октября 2023Силовые структуры

Еще двое из азербайджанской мафии попали под следствие за избиение людей

СКР задержал еще двоих по делу о нападении на прохожих в Петербурге

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

В Петербурге задержали двух молодых людей по уголовному делу о нападениях на прохожих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском управлении Следственного комитета России (СКР).

Задержанные — несовершеннолетние 2009 и 2007 годов рождения, один из них уроженец Таджикистана, входили в преступную группировку, участники которой называли себя азербайджанской мафией.

26 октября сообщалось о задержании девятерых членов группы, среди которых уроженцы Азербайджана. Восемь из них уже под стражей. Среди них — главарь группировки. Им всем вменяется хулиганство на почве национальной ненависти и вражды.

По версии следствия, в 2023 году группа молодых людей провоцировала драки с жителями Петербурга и избивала их. Расследование началось после того, как глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить распространившиеся в интернете видеоролики с избиениями прохожих выходцами из Азербайджана.

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      Любовь Ширижик
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