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15:03, 27 октября 2023Россия

Подруга прибитой к доске возлюбленным россиянки описала ее состояние

E1.ru: подруга прибитой к доске екатеринбурженки заявила, что у той нет волос

Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ

Подруга жительницы Екатеринбурга, которую молодой человек прибил к доске и поджег, заявила, что у той после истязаний нет лица и волос. Такой комментарий о состоянии россиянки она привела порталу E1.ru.

Женщина отметила, что такую информацию ей предоставили в медучреждении, куда доставили пострадавшую после издевательств возлюбленного. «Заведующая говорит, что не может ничего сказать, пока ее не выведут из реанимации», — описала подруга екатеринбурженки.

До этого стало известно, что медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.

Мать женщины пояснила, что пара встречалась около полугода. 24 октября сожитель подкараулил возлюбленную возле дома на улице Индустрии и вывез в автосервис на проспекте Космонавтов, где работал сварщиком. Там он зверски избил несчастную и поджег.

До этого сообщалось, что россиянке пришлось устроить ДТП, чтобы спастись от своего парня, который просил отвезти его в соседний город. Мужчина сначала прибил ее ноги гвоздями к доске, чтобы не сопротивлялась избиениям, а затем освободил, облил бензином и поджег.

Испугавшаяся за свою жизнь жительница Екатеринбурга согласилась подвезти нападавшего на машине, а по дороге при первой возможности устроила аварию.

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      Анна Щербакова
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