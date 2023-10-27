Посол России одобрил участие Украины в церемониях у мемориалов воинам

Посол РФ Рамишвили одобрил участие Украины в церемониях у мемориалов воинам

Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили одобрил участие Украины в церемониях у мемориалов воинам. Об этом он заявил после скандала с венком от российского консула в норвежском Киркинесе, передает РИА Новости.

«Мы не только не возражаем, но и приветствуем участие представителей других народов СССР, в том числе Украины, в таких церемониях не только в Киркенесе, но и в других регионах Норвегии», — сказал он.

По его словам, белорусы, казахи, украинцы, а также представители других народов СССР воевали в составе Красной армии. Никто не может отнять у официального представителя России, международно-признанного правопреемника СССР, право провести подобную церемонию, подытожил он.

Ранее мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд возмутился тем, что российский консул Николай Коныгин возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в городе Киркенес.

