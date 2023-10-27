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13:57, 27 октября 2023Силовые структуры

Прибившего ноги сожительницы к доске россиянина арестовали

Суд в Екатеринбурге арестовал сварщика, прибившего ноги женщины к доске

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Свердловской области начался суд над 32-летним сварщиком, который прибил ноги 40-летней сожительницы к доске. Об этом «Ленте.ру» заявили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину обвинили в покушении с особой жестокостью и арестовали.

Ранее сообщалось о задержании фигуранта.

Вечером 23 октября потерпевшая предупредила сожителя, что из-за постоянных скандалов планирует ночевать у матери, и отключила телефон. Спустя два дня мужчина заметил ее на улице и увел в гараж, где напал и начал избивать. Сначала он прибил ступни женщины гвоздями к доске, чтобы та не отбивалась, а затем освободил и попросил отвезти его в соседний город. После отказа нападавший облил сожительницу бензином, поджег и сразу потушил.

Испугавшаяся за свою жизнь жительница Урала согласилась подвезти нападавшего на машине, а по дороге при первой возможности устроила аварию. Ее доставили в больницу с ожогами различных частей тела.

Мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности — за кражу, грабеж, побои, угон автомобиля и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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      Илона Палей
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