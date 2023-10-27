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17:53, 27 октября 2023Силовые структуры

Прокурор запросил 7,5 года лишения свободы для бизнесмена Батурина

Гособвинение запросило 7,5 года колонии для бизнесмена Виктора Батурина
Виктор Батурин

Виктор Батурин. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Прокурор в ходе прений сторон запросил 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима для бизнесмена Виктора Батурина, подозреваемого в покушении на мошенничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале Симоновского суда Москвы.

По информации агентства, новое уголовное дело в отношении Батурина связано с более ранним делом о хищении акций «Интеко» у его сестры Елены Батуриной.

О задержании бизнесмена стало известно 1 июля 2021 года. Поводом послужило обращение задержанного в арбитражный суд с иском о возврате ему прав на 25 процентов акций строительной компании «Интеко», которое обвинение квалифицировало как попытку мошенничества. В тот момент мужчина представил договор с сестрой, который ее представители назвали поддельным.

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