69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
19:09, 27 октября 202369-я параллель

Путин наградил россиянина за спасение тундры от экологической катастрофы

Путин наградил спасателя, предотвратившего экологическую катастрофу в тундре
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителя Нового Уренгоя, спасателя Александра Осипенко, предотвратившего экологическую катастрофу в тундре. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Спасателю была вручена медаль «За отвагу на пожаре». Как рассказал Воронов, в 2021 году во время серьезного пожара Осипенко не допустил попадания в тундру четырех тысяч тонн газового конденсата.

«Действовать нужно было быстро и слаженно. Профессионализм и опыт, проявленные Александром Осипенко, который руководил работой пожарных, помогли избежать экологической катастрофы», — рассказал мэр Нового Уренгоя.

Ранее сообщалось, что управление МВД по Московской области наградит пенсионера, который задержал похитителя телефона в Щелково. Мужчина стал очевидцем кражи гаджета у ребенка, задержал злоумышленника и смог удержать его до прибытия полиции.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Станет ли это ожидаемым вторжением?

      В России назвали чудовищным фейком заявления США о «казнях» российских военных

      Россиянин заподозрил англичанина-собутыльника в шпионаже и напал на него

      Израиль отверг резолюцию ООН с призывом к прекращению огня

      В России прокомментировали принятие ГА ООН ближневосточной резолюции

      Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

      У отравившихся в ресторане россиян нашли сальмонеллу

      Израиль обвинил ООН в потере легитимности

      Во Франции разрешили продажи iPhone 12

      Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости