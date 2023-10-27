Путин наградил россиянина за спасение тундры от экологической катастрофы

Путин наградил спасателя, предотвратившего экологическую катастрофу в тундре

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителя Нового Уренгоя, спасателя Александра Осипенко, предотвратившего экологическую катастрофу в тундре. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Спасателю была вручена медаль «За отвагу на пожаре». Как рассказал Воронов, в 2021 году во время серьезного пожара Осипенко не допустил попадания в тундру четырех тысяч тонн газового конденсата.

«Действовать нужно было быстро и слаженно. Профессионализм и опыт, проявленные Александром Осипенко, который руководил работой пожарных, помогли избежать экологической катастрофы», — рассказал мэр Нового Уренгоя.

Ранее сообщалось, что управление МВД по Московской области наградит пенсионера, который задержал похитителя телефона в Щелково. Мужчина стал очевидцем кражи гаджета у ребенка, задержал злоумышленника и смог удержать его до прибытия полиции.