Путин пообещал обдумать повышение зарплат в космической отрасли. Как прошла встреча президента с молодыми учеными?

Путин заявил, что его удивили зарплаты в космической отрасли России

Президент России Владимир Путин удивился зарплатам специалистов космической отрасли. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи с молодыми учеными на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева в четверг, 26 октября, российский лидер пообещал обсудить этот момент в правительстве, чтобы власти озаботились повышением зарплат.

В ходе встречи выяснилось, что некоторые специалисты ушли из «Роскосмоса» на коммерческие предприятия, поскольку госкорпорация менее конкурентоспособна в части оплаты труда.

Мы обязательно над этим подумаем. Упустили, согласен. Такие вопросы не решаются в один щелчок, но совершенно точно нужно об этом думать, обязательно будем делать Владимир Путин президент России

Путин подтвердил планы по изучению Луны

Глава государства заявил, что Россия продолжит изучение Луны. Он добавил, что лунную программу не будут закрывать.

Ученый Денис Демин на встрече российского лидера с молодыми специалистами космической отрасли сообщил, что команда, которая занималась проектом «Луна-25», тщательно анализирует неполадки и технические решения, которые планируются для дальнейших миссий.

По мнению исследователя, перерыва в лунной программе допускать нельзя, так как можно снова потерять накопленные навыки.

Также политик прокомментировал инцидент с российской автоматической межпланетной станцией «Луна-25», которая 19 августа столкнулась с естественным спутником Земли. Он отметил, что был расстроен нештатной ситуацией.

Но ничего, это же космонавтика, это освоение космоса, сложные задачи, все все понимают.... Зато это отрицательный, но все-таки опыт, который будет использован в будущем, чтобы ошибок не было Владимир Путин президент России

Перенос миссии «Луна-26» на 2026 год

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов допустил, что миссию «Луна-26» могут перенести с 2027 на 2026 год.

Постараемся, может быть, даже сдвинуть влево — есть планы такие, на 2026-й, но пока — 2027-й Юрий Борисов глава «Роскосмоса»

3 октября генеральный директор госкорпорации отмечал, что рассматривается возможность досрочного запуска автоматических межпланетных станций «Луна-26» и «Луна-27».

Переход к платным космическим услугам

Борисов заявил, что по итогам совещания у президента России было принято решение о постепенном переходе к платным космическим услугам. Глава «Роскосмоса» пояснил, что «без этого ситуацию сдвинуть с мертвой точки будет очень тяжело».

Приняты соответствующие решения, которые должны будут поменять ситуацию в лучшую сторону. Уже внесены соответствующие изменения в закон, мы постепенно будем переходить к платности космических услуг. Это самое главное условие, которое сформирует рынок и будущие правила игры на нем Юрий Борисов глава «Роскосмоса»

Глава «Роскосмоса» также заявил, что в ходе встречи обсуждалась и многоспутниковая группировка. «Это указание нарастающей потребности услуг различного рода: телекоммуникационных, дистанционного зондирования Земли, навигации и прочее», — добавил Борисов.