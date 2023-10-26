Путин прокомментировал инцидент с «Луной-25»

Путин заявил, что его расстроил инцидент с «Луной-25», это обидно, но это опыт

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли прокомментировал инцидент с российской автоматической межпланетной станцией «Луна-25», которая 19 августа столкнулась с естественным спутником Земли. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи один из участников Денис Демин сообщил, что команда, занимавшаяся проектом, была расстроена нештатной ситуацией. «Меня тоже», — ответил глава государства.

«Но ничего, это же космонавтика, это освоение космоса, сложные задачи, все все понимают.... Зато это отрицательный, но все-таки опыт, который будет использован в будущем, чтобы ошибок не было», — добавил Путин.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что рассматривается возможность досрочного запуска автоматических межпланетных станций «Луна-26» и «Луна-27».

В октябре «Роскосмос» сообщил, что АМС «Луна-25» могла разбиться из-за ошибки в работе бортового блока управления, который не смог определить приоритетность выполнения команд.