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22:00, 26 октября 2023Россия

Путин прокомментировал инцидент с «Луной-25»

Путин заявил, что его расстроил инцидент с «Луной-25», это обидно, но это опыт

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли прокомментировал инцидент с российской автоматической межпланетной станцией «Луна-25», которая 19 августа столкнулась с естественным спутником Земли. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи один из участников Денис Демин сообщил, что команда, занимавшаяся проектом, была расстроена нештатной ситуацией. «Меня тоже», — ответил глава государства.

«Но ничего, это же космонавтика, это освоение космоса, сложные задачи, все все понимают.... Зато это отрицательный, но все-таки опыт, который будет использован в будущем, чтобы ошибок не было», — добавил Путин.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что рассматривается возможность досрочного запуска автоматических межпланетных станций «Луна-26» и «Луна-27».

В октябре «Роскосмос» сообщил, что АМС «Луна-25» могла разбиться из-за ошибки в работе бортового блока управления, который не смог определить приоритетность выполнения команд.

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      Марина Совина
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