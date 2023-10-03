«Роскосмос» допустил досрочный запуск «Луны-26» и «Луны-27»

«Роскосмос»: станции «Луна-26» и «Луна-27» могут стартовать досрочно

Государственная корпорация «Роскосмос» допускает возможность досрочного запуска автоматических межпланетных станций (АМС) «Луна-26» и «Луна-27». Об этом сообщает ТАСС.

«Никто не собирается складывать руки, и мы полны решимости продолжать лунную программу. Более того, рассматриваем возможность сдвинуть миссии "Луны-26" и "Луны-27" влево, чтобы как можно быстрее получить необходимые нам результаты», — сказал генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что АМС «Луна-25» могла разбиться из-за ошибки в работе бортового блока управления, который не смог определить приоритетность выполнения команд.

Днем 19 августа «Луна-25» должна была снизить со 100 до 18 километров периселений — ближайшую к поверхности естественного спутника Земли точку своей орбиты, после чего в понедельник, 21 августа, с этой высоты совершить мягкую посадку на Луну.