Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:28, 3 октября 2023Наука и техника

«Роскосмос» допустил досрочный запуск «Луны-26» и «Луны-27»

«Роскосмос»: станции «Луна-26» и «Луна-27» могут стартовать досрочно

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Государственная корпорация «Роскосмос» допускает возможность досрочного запуска автоматических межпланетных станций (АМС) «Луна-26» и «Луна-27». Об этом сообщает ТАСС.

«Никто не собирается складывать руки, и мы полны решимости продолжать лунную программу. Более того, рассматриваем возможность сдвинуть миссии "Луны-26" и "Луны-27" влево, чтобы как можно быстрее получить необходимые нам результаты», — сказал генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.

Материалы по теме:
Индийская станция успешно села на Луну. Это произошло через четыре дня после крушения российской «Луны-25»
Индийская станция успешно села на Луну. Это произошло через четыре дня после крушения российской «Луны-25»
23 августа 2023
Стала известна причина провала российской лунной миссии. Сбой системы управления привел к крушению «Луны-25»
Стала известна причина провала российской лунной миссии. Сбой системы управления привел к крушению «Луны-25»
Сегодня

Ранее «Роскосмос» сообщил, что АМС «Луна-25» могла разбиться из-за ошибки в работе бортового блока управления, который не смог определить приоритетность выполнения команд.

Днем 19 августа «Луна-25» должна была снизить со 100 до 18 километров периселений — ближайшую к поверхности естественного спутника Земли точку своей орбиты, после чего в понедельник, 21 августа, с этой высоты совершить мягкую посадку на Луну.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    В Армении ответили России по вопросу ратификации Римского статута

    Вдовы отдавших жизнь росгвардейцев получили награды

    Киллеру Саше Солдату запретили выходить по ночам после освобождения

    В Госдуме прокомментировали планы блокировки всех VPN-сервисов в России

    Американские компании получили контракты на лунный ядерный реактор

    Разрисовавшие палатку мороженого вандалы зацепились за автобус и попали на видео

    Юлия Пересильд показала фигуру в бикини

    В США назвали условие завершения конфликта на Украине

    Стало известно имя победительницы первого в истории конкурса красоты без макияжа

    Байден обсудил помощь Украине с союзниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости