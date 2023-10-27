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12:14, 27 октября 2023Россия

Пьяная россиянка без водительских прав задавила собственную мать

Ngs42.ru: в Кузбассе пьяная женщина без водительских прав задавила свою мать

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Березовском в Кузбассе пьяная женщина, не имеющая водительских прав, задавила собственную мать. Об этом сообщили порталу Ngs42.ru в пресс-службе главка МВД по Кемеровской области.

По данным издания, все произошло накануне на улице Советской. 67-летнюю россиянку спасти не удалось. Прибывшие на место ДТП полицейские и сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулем авто была дочь пенсионерки.

«44-летняя местная жительница, управляя автомобилем Dodge Intrepid, при движении задним ходом не убедилась в безопасности маневра и совершила наезд на свою мать», — разъяснили в ведомстве.

Проведенное освидетельствование показало, что уровень алкоголя в организме россиянки более чем в три раза превысил допустимый. Также выяснилось, что у женщины нет водительского удостоверения, а машина принадлежит ее сожителю, который позволил ей сесть за руль. В отношении женщины и ее сожителя возбудили сразу несколько уголовных дел.

Ранее сообщалось, что в Барнауле Алтайского края 78-летняя пенсионерка решила прокатиться на электросамокате и устроила ДТП.

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      Анна Щербакова
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