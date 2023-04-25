78-летняя россиянка на электросамокате устроила ДТП

В Барнауле 78-летняя пенсионерка на электросамокате устроила ДТП

В Барнауле Алтайского края 78-летняя пенсионерка решила прокатиться на электросамокате и устроила ДТП. Об этом со ссылкой на местное управление ГИБДД пишет РИА Новости.

Авария произошла на улице Белинского. Пожилая россиянка каталась на Kugoo Kirin M4 Pro по двору, но в какой-то момент не справилась с управлением и врезалась в иномарку Toyota Gaia, которая ехала навстречу.

Женщина получила незначительные травмы, автомобилю потребуется ремонт.

Ранее в апреле на улице Вешняковская в Москве 18-летний молодой человек на электросамокате сбил четырехлетнюю девочку. Она попала в реанимацию с переломом черепа.