Раскрыты подробности свидания Эмили Ратаковски с новым возлюбленным

Инсайдеры раскрыли подробности свидания американской супермодели Эмили Ратаковски с новым возлюбленным. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

26 октября манекенщица была замечена в компании французского актера Стефана Бака. Сначала звездная пара поужинала в ресторане, а затем вышла на улицу с бокалами вина и начала целоваться.

По словам анонимных источников, в отношениях между знаменитостями нет ничего серьезного и Ратаковски все еще одинока. «Она просто хорошо проводит время с нормальным мужчиной. Если вы веселый по характеру человек, у вас есть шанс с Эмили. А Стефан очень уверен в себе, у него отличное чувство юмора, и с ним легко ладить», — рассказали собеседники издания.

В марте в сети появилось видео поцелуя Эмили Ратаковски и Гарри Стайлса. На кадрах, которые сняли очевидцы, знаменитости запечатлены у машины серого цвета.