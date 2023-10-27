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07:01, 27 октября 2023Россия

В Госдуме высказались об индексации пенсий работающим пенсионерам

Депутат Бессараб: Госдума обсуждает с правительством повышение пенсий работающим
СюжетПовышение пенсий:
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Профильный комитет Госдумы обсуждает с правительством вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она объяснила, почему выплаты для этой категории граждан почти не растут.

По словам депутата, сейчас в стране около 33 миллионов неработающих пенсионеров, и власти стараются оказать основную поддержку именно им.

«Как правило, это единственная возможность получения доходов, когда человек уже не способен трудиться. Вместе с тем работающие пенсионеры еще как бы заботятся о себе. Но мы абсолютно согласны с тем, что российской экономике как никогда нужны пенсионеры, потому что старшее поколение — это наставники, те, кто сегодня сможет реализовать задачи, поставленные государством перед трудящимися населением. Они нам очень нужны в экономике, а значит и индексацию нужно проводить», — отметила она.

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При этом Светлана Бессараб отмечает, что выделить эти средства из бюджета сложно.

«Сегодня есть большие проблемы для тех почти восьми миллионов работающих пенсионеров, у кого индексация пенсии происходит в связи с законодательством Российской Федерации только на бумаге. То есть индексация осуществляется уже при расторжении трудового договора. Сегодня комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы ведет переговоры с правительством, чтобы ускорить выполнение поручений нашего президента, а такие поручения были», — сказала парламентарий.

24 октября Госдума приняла в первом чтении проект закона о повышении с 1 января 2024 года уровня пенсий неработающим пенсионерам на 7,5 процента

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