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13:34, 27 октября 2023Россия

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

Депутат ГД Саралиев сообщил, что РФ и Украина обменялись телами военнослужащих

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

По сообщению парламентария, Россия получила от Украины 60 тел участвовавших в спецоперации бойцов. Он отметил, что обмен произошел при участии Министерства обороны России.

Сколько тел украинских бойцов передала Москва Киеву, депутат не уточнил.

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что к ней поступило 45 обращений по поиску военнослужащих. Омбудсмен добавила, что к ней также обращаются по вопросам включения в список по обмену военнослужащих, которые находятся в плену на территории Украины.

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      Марк Леонов
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