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17:47, 27 октября 2023Россия

Россиянин перепутал уксус с водкой и выпил его

В Челябинской области мужчина перепутал уксус с водкой и выпил его

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В городе Бакал Челябинской области пенсионер перепутал уксус с водкой и выпил его. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет Ura.ru.

69-летнего россиянина доставили в больницу, где врачи зафиксировали у него состояние острого отравления уксусной кислотой, также он был пьян. Врачам спасти его не удалось.

По данным Ura.ru, пациент выпивал до этого несколько дней подряд. Скорую ему вызвала супруга, которая обнаружила его в близком к критическому состоянии.

Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга женщина перепутала сироп от кашля с йодом и напоила им своего 11-летнего ребенка.

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      Евгения Куликова
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