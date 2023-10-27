Россиянин перепутал уксус с водкой и выпил его

В Челябинской области мужчина перепутал уксус с водкой и выпил его

В городе Бакал Челябинской области пенсионер перепутал уксус с водкой и выпил его. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет Ura.ru.

69-летнего россиянина доставили в больницу, где врачи зафиксировали у него состояние острого отравления уксусной кислотой, также он был пьян. Врачам спасти его не удалось.

По данным Ura.ru, пациент выпивал до этого несколько дней подряд. Скорую ему вызвала супруга, которая обнаружила его в близком к критическому состоянии.

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