Россиянин получил ожог полового органа из-за взрыва в штанах
Петербуржец получил ожог полового органа из-за взрыва зажигалки в штанахСюжетВзрыв в Санкт-Петербурге
Житель Санкт-Петербурга получил ожог полового органа из-за взрыва зажигалки в штанах. Об этом стало известно «Фонтанке».
По данным издания, 31-летний мужчина обратился в больницу около трех часов ночи. Медики диагностировали у него термические ожоги интимных мест, кисти и живота.
Позже его в удовлетворительном состоянии отправили лечиться домой. Петербуржец объяснил докторам, что в кармане его брюк взорвалась зажигалка.
Кроме того, как утверждает «Фонтанка», 29-летний житель Фрунзенского района Петербурга решил попить чаю у себя дома. В результате кипяток ошпарил ему бедра и пятки.
Ранее сообщалось, что житель Омска сломал пенис во время секса с возлюбленной. Медикам удалось спасти россиянина. Ему рекомендовали на месяц отказаться от интима.