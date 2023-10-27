Россиянин получил ожог полового органа из-за взрыва в штанах

Петербуржец получил ожог полового органа из-за взрыва зажигалки в штанах

Житель Санкт-Петербурга получил ожог полового органа из-за взрыва зажигалки в штанах. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, 31-летний мужчина обратился в больницу около трех часов ночи. Медики диагностировали у него термические ожоги интимных мест, кисти и живота.

Позже его в удовлетворительном состоянии отправили лечиться домой. Петербуржец объяснил докторам, что в кармане его брюк взорвалась зажигалка.

Кроме того, как утверждает «Фонтанка», 29-летний житель Фрунзенского района Петербурга решил попить чаю у себя дома. В результате кипяток ошпарил ему бедра и пятки.

Ранее сообщалось, что житель Омска сломал пенис во время секса с возлюбленной. Медикам удалось спасти россиянина. Ему рекомендовали на месяц отказаться от интима.