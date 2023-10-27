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14:46, 27 октября 2023Силовые структуры

Российские следователи раскрыли дело о заказной расправе с обезглавливанием

Четырех киллеров из Брянска заключили под стражу по делу о заказном убийстве

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следователи раскрыли уголовное дело о заказной расправе над мужчиной, которого нашли обезглавленным и привязанным к саням-волокушам в реке Брянской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

По подозрению в совершении преступления задержаны четыре жителя Брянска — всем им предъявлено обвинение. В настоящее время фигуранты заключены под стражу.

По версии следствия, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 47-летний мужчина договорился с тремя подельниками о расправе над знакомым. За готовящееся преступление он пообещал заплатить им 270 тысяч рублей. Фигуранты расправились с потерпевшим на участке автомобильной дороги в Навлинском районе Брянской области. Сначала они избили его, отсекли голову и кисти рук, а затем выбросили в реку, прикрепив к саням.

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