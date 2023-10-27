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16:36, 27 октября 2023Россия

Российский школьник впал в кому после занятия по борьбе

В Челябинской области школьник впал в кому после занятия по борьбе

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В городе Карталы Челябинской области десятиклассник впал в кому после тренировки по борьбе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Вечером 26 октября школьник вернулся домой после занятия грэпплингом и через какое-то время потерял сознание. Родители вызвали скорую.

16-летнего россиянина забрали в больницу, где врачи зафиксировали у него состояние комы, но причину установить не смогли. Спасти подростка не удалось.

В спортивной секции, где занимался десятиклассник, заверили, что никаких ударов он не получал, конфликтов и драк с другими спортсменами также не было. Возбуждено уголовное дело, точную причину случившегося установят судмедэксперты.

Ранее в октябре школьница из Новосибирска впала в кому после урока плавания, мать десятилетней девочки обвиняет в случившемся тренера.

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      Евгения Куликова
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