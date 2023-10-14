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16:45, 14 октября 2023Россия

Российская школьница впала в кому после урока плавания

Ngs.ru: 10-летняя школьница из Новосибирска впала в кому после урока плавания

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Школьница из Новосибирска впала в кому после урока плавания, мать 10-летней девочки обвиняет в случившемся тренера. Как уточняет Ngs.ru, россиянка уверяет, что тренер несколько раз ударила ребенка шестом по голове, после чего школьница начала жаловаться на головную боль.

Отмечается, что ребенок два дня пробыл в состоянии комы. У него диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

«Довезли ее до больницы, забрали, я осталась ждать на первом этаже. Выходит врач, отдает мне крестик ее золотой, вещи. Говорят, что ребенка подключают на аппарат, ребенок в коме», — вспомнила мать девочки, добавив, что в этот момент мир для нее остановился.

Женщина упомянула, что ребенка подключали к аппарату ИВЛ. Из больницы ее выписали в начале октября, она провела месяц в отделении нейрохирургии.

Родственники школьницы обратились в Следственный комитет, специалисты ведомства проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Бердске Новосибирской области пятиклассники требовали извинений от сверстника с помощью шокера.

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