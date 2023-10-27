Семь детей пострадали из-за распыления перцового баллона в российской школе

В Первоуральске семь детей пострадали из-за распыления перцового баллона в школе

Из-за распыления перцового баллона в школе Первоуральска Свердловской области пострадали семь детей. Об этом сообщил в Минздрав российского региона в Telegram-канале.

«В раздевалке школьник распылил перцовый баллончик. Пострадали 7 детей младших классов. После осмотра медработниками школы пострадавшие доставлены в детскую больницу города», — сообщили в ведомстве.

Двоих пострадавших поместили в реанимационно-анестезиологический отдел, еще пятеро детей — в педиатрическое. Состояние школьников оценивается как средней степени тяжести, младшеклассников осматривают врачи.

В Свердловской области в октябре уже был похожий случай. В начале месяца в школе Верхней Салды Свердловской области девять человек пострадали при распылении газового баллона. Один из получивших травмы попал в реанимацию.