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13:29, 3 октября 2023Россия

Девять человек пострадали из-за распыления газового баллона в российской школе

В свердловской школе девять человек пострадали при распылении газового баллона

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В школе Верхней Салды Свердловской области девять человек пострадали при распылении газового баллона. Об этом сообщил Минздрав российского региона в Telegram-канале.

«Один пациент госпитализирован в реанимационное отделение, его состояние контролируют специалисты ТЦМК. В настоящее время проконсультировали реаниматолог ТЦМК и токсиколог ОДКБ. Двое детей госпитализированы в соматическое отделение», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что шести пострадавшим помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Более подробных данных о возрасте пострадавших и их состоянии не приводится. О причинах распыления баллончика в образовательном учреждении также информации нет.

Ранее 11 детей попали в больницу после распыления баллона с перцовым газом в школе на Кубани. Газ распылил семиклассник, из школы эвакуировали 320 человек.

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    Анастасия Шейкина
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