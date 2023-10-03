Девять человек пострадали из-за распыления газового баллона в российской школе

В свердловской школе девять человек пострадали при распылении газового баллона

В школе Верхней Салды Свердловской области девять человек пострадали при распылении газового баллона. Об этом сообщил Минздрав российского региона в Telegram-канале.

«Один пациент госпитализирован в реанимационное отделение, его состояние контролируют специалисты ТЦМК. В настоящее время проконсультировали реаниматолог ТЦМК и токсиколог ОДКБ. Двое детей госпитализированы в соматическое отделение», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что шести пострадавшим помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Более подробных данных о возрасте пострадавших и их состоянии не приводится. О причинах распыления баллончика в образовательном учреждении также информации нет.

Ранее 11 детей попали в больницу после распыления баллона с перцовым газом в школе на Кубани. Газ распылил семиклассник, из школы эвакуировали 320 человек.