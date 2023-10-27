Российским производителям бензина поставили новые условия

«Известия»: ФАС рекомендовала производителям бензина следить за серым экспортом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовала нефтяным компаниям, продающим топливо на бирже, отслеживать его дальнейший маршрут, чтобы не допускать серого экспорта. Об этом со ссылкой на выписку из протокола заседания биржевого комитета ФАС от 11 октября сообщают «Известия».

В нем говорится, что покупатель топлива должен взять на себя обязательство по отслеживанию приобретенных на бирже объемов при последующей продаже, то есть включать аналогичный пункт в договоры со следующими покупателями. Такие действия позволят ему получить информацию о конечных получателях товара и пункте назначения.

Всю имеющуюся информацию о маршруте топлива участники цепочки должны предоставлять по требованию продавца или по запросу Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). По оценкам экспертов, инициатива призвана добить остатки серого экспорта, который по-прежнему создает локальное напряжение на топливном рынке.

Представитель ФАС подтвердил, что мера направлена на исключение экспорта классового топлива под видом неклассового и затоваривания припортовых базисов объемами, которые позднее не отправляются за рубеж. Требования введены на фоне значительного падения биржевых цен, которое, однако не полностью перенеслось на розницу.

Зампредседателя набсовета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев заметил, что главными направлениями серого экспорта остаются Грузия и Армения. В свою очередь аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что перекупщикам удастся найти лазейки, потому что гарантийные письма о продаже на внутреннем рынке будут подписывать только при отгрузке с биржи в припортовые или приграничные станции.

Ранее российские нефтяники пожаловались на убыточность розничного бизнеса. По оценкам нефтяных компаний, из-за увеличения налогов и регулирования цен государством продажа каждого литра по текущим ценам приносит им несколько рублей убытка.

В настоящее время ограничения на экспорт топлива сохраняются, хотя и не столь радикальные, как были введены 21 сентября. Тем не менее из отдельных регионов продолжают приходить сообщения об отсутствии бензина и дизеля на отдельных АЗС.