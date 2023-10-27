Соседов раскритиковал «Императрицу» в исполнении Чеботиной

Соседов назвал песню «Императрица» в исполнении Чеботиной бездарной

Российский музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал исполнение Люси Чеботиной песни Ирины Аллегровой «Императрица». Своим мнением он поделился в разговоре с News.ru.

По мнению эксперта, новая версия известной композиции является надругательством и непрофессионализмом.

«У меня такое чувство, что Люся Чеботина не знает, кто такая императрица Екатерина Великая. Я не говорю, что Чеботина прям бездарность — ничего личного, но это бездарно сделано. И если это реклама к фильму "Императрицы" (картина, главную роль в которой исполнила Юлия Пересильд, также снявшаяся в клипе на песню, была представлена 26 октября этого года — прим. «Ленты.ру»), то я не хочу идти на этот фильм. Это надругательство какое-то! Если Чеботина этого не понимает, то это непрофессионально, это непрофессиональный подход», — заявил музыкальный критик.

Соседов также подчеркнул, что Аллегрова является артисткой с музыкальным образованием и большим опытом работы на эстраде, а потому ее нельзя сравнивать с Чеботиной. По его словам, это все равно, что сравнивать «две разные планеты».

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