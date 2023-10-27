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13:36, 27 октября 2023Среда обитания

Стала известна судьба отеля Софии Ротару в Крыму

Экс-директор Ротару Лавров заявил, что певица не продала свой отель в Ялте

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Советская и украинская певица София Ротару не продала свой бутик-отель в крымской Ялте. О судьбе недвижимости рассказал экс-директор и музыкальный продюсер артистки Сергей Лавров, передает NEWS.ru.

По словам Лаврова, в прошлом Ротару пыталась продать объект, однако покупателей не нашлось. «Был такой посыл: продастся — хорошо, не продастся — не очень, ну и не будем продавать», — заявил он.

Бывший директор Ротару добавил, что сейчас отель не работает. Он считает, что певица совершила ошибку при создании отеля. «Сделала его таким, в каком она сама хотела бы жить, и это небольшой просчет. Он очень дорогой, там ручной работы итальянская мебель», — пояснил Лавров.

Приближенный артистки отметил, что отель находится в центре Ялты, однако там нет отдельного въезда, территории и личного пляжа. Это гостиница высокого класса, но не пятизвездочная, так как в ней отсутствуют некоторые удобства, например, бассейн.

Ранее сообщалось, что Софию Ротару захотели лишить недвижимости в Москве. Участники движения «Ветераны России» считают, что певица должна продать жилье и передать полученные средства на поддержку специальной военной операции (СВО).

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      Александра Качан
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