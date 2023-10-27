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09:29, 27 октября 2023Мир

Стало известно о новом рейде Армии Израиля в сектор Газа

ЦАХАЛ: в секторе Газа был проведен рейд с использованием танков, дронов и ВВС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Соединения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провели очередной рейд с использованием танков на территории сектора Газа и нанесли удары по объектам ХАМАС. Об этом стало известно из сообщения ЦАХАЛ в Telegram.

«Сухопутные подразделения ЦАХАЛа в сопровождении истребителей ВВС ЦАХАЛ и дронов провели дополнительный целенаправленный рейд в центральной части сектора Газа. В ходе операции ЦАХАЛ выявил и нанес удары по многочисленным террористическим объектам, в том числе по стартовым площадкам противотанковых ракет, центрам военного командования и управления, а также по террористам ХАМАС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди израильских военных потерь нет.

Ранее сообщалось, что в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан израильские военные арестовали 58 членов ХАМАС. Кроме того, 19 октября военнослужащие ЦАХАЛ арестовали одного из лидеров движения Хасана Юсефа.

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