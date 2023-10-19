ЦАХАЛ арестовал одного из лидеров ХАМАС
Haaretz: военнослужащие ЦАХАЛ арестовали одного из лидеров ХАМАС Хасана ЮсефаСюжетВойна Израиля с ХАМАС
Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) арестовали одного из лидеров «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС). Об этом пишет израильская газета Haaretz.
«Лидер ХАМАС шейх Хасан Юсеф был арестован израильскими войсками в своем доме в Бейтунии», — говорится в публикации.
Ранее ЦАХАЛ ударил по главе военного отделения палестинских «Комитетов народного сопротивления» в городе Рафах в секторе Газа Рафату Харбу Хусейну Абу Хилалу.
14 октября Армия обороны Израиля заявила о ликвидации руководившего нападением на Израиль командира ХАМАС Али Кади.
Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.