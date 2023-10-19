ЦАХАЛ арестовал одного из лидеров ХАМАС

Haaretz: военнослужащие ЦАХАЛ арестовали одного из лидеров ХАМАС Хасана Юсефа

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) арестовали одного из лидеров «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС). Об этом пишет израильская газета Haaretz.

«Лидер ХАМАС шейх Хасан Юсеф был арестован израильскими войсками в своем доме в Бейтунии», — говорится в публикации.

Ранее ЦАХАЛ ударил по главе военного отделения палестинских «Комитетов народного сопротивления» в городе Рафах в секторе Газа Рафату Харбу Хусейну Абу Хилалу.

14 октября Армия обороны Израиля заявила о ликвидации руководившего нападением на Израиль командира ХАМАС Али Кади.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.