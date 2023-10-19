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09:06, 19 октября 2023Мир

ЦАХАЛ арестовал одного из лидеров ХАМАС

Haaretz: военнослужащие ЦАХАЛ арестовали одного из лидеров ХАМАС Хасана Юсефа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) арестовали одного из лидеров «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС). Об этом пишет израильская газета Haaretz.

«Лидер ХАМАС шейх Хасан Юсеф был арестован израильскими войсками в своем доме в Бейтунии», — говорится в публикации.

Ранее ЦАХАЛ ударил по главе военного отделения палестинских «Комитетов народного сопротивления» в городе Рафах в секторе Газа Рафату Харбу Хусейну Абу Хилалу.

14 октября Армия обороны Израиля заявила о ликвидации руководившего нападением на Израиль командира ХАМАС Али Кади.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Глеб Бажуткин
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