В США рассказали об операции России по уничтожению ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: Россия проводит операции по полному уничтожению ВСУ

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону прокомментировал ход спецоперации России на Украине. Запись беседы опубликована на YouTube.

Риттер заявил, что Россия проводит операцию по полному уничтожению Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Российские наступательные операции сейчас нацелены на то, чтобы поглотить остатки украинских войск. Они могут сделать это сейчас с большим размахом, потому что у ВСУ не осталось никакой авиации», — отметил он.

Экс-разведчик подчеркнул, что из-за действий российских средств противовоздушной обороны многие пилоты ВСУ отказались взлетать на своих истребителях, поскольку зенитные ракетные комплексы (ЗРК) мгновенно их «сжигают».

Ранее Риттер заявил, что в США были шокированы мощными системами противовоздушной обороны (ПВО) российских войск на Украине. Он также рассказал об уничтоженной «в пух и прах» авиации ВСУ.