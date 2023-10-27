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21:29, 27 октября 2023Мир

В США рассказали об операции России по уничтожению ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: Россия проводит операции по полному уничтожению ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону прокомментировал ход спецоперации России на Украине. Запись беседы опубликована на YouTube.

Риттер заявил, что Россия проводит операцию по полному уничтожению Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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«Российские наступательные операции сейчас нацелены на то, чтобы поглотить остатки украинских войск. Они могут сделать это сейчас с большим размахом, потому что у ВСУ не осталось никакой авиации», — отметил он.

Экс-разведчик подчеркнул, что из-за действий российских средств противовоздушной обороны многие пилоты ВСУ отказались взлетать на своих истребителях, поскольку зенитные ракетные комплексы (ЗРК) мгновенно их «сжигают».

Ранее Риттер заявил, что в США были шокированы мощными системами противовоздушной обороны (ПВО) российских войск на Украине. Он также рассказал об уничтоженной «в пух и прах» авиации ВСУ.

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      Марина Совина
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