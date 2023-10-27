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17:21, 27 октября 2023Мир

В США заявили о шоке от российских систем ПВО на Украине

Экс-разведчик Риттер: в США были шокированы российскими системами ПВО на Украине
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В США были шокированы мощными системами противовоздушной обороны (ПВО) российских войск на Украине. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

По его словам, американские военные не понимают, что происходит, поскольку Российской армии удается сбивать украинские самолеты. Хоть военные США и используют радары и комплексы радиообнаружения и наведения, они все равно не понимают, что происходит.

Риттер предположил, что американские самолеты в случае конфликта с Россией будут просто «испаряться в воздухе».

Ранее Риттер рассказал об уничтоженной «в пух и прах» украинской авиации.

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      Александр Слабиев
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