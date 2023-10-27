Тиль Швайгер рассказал об агрессии на фоне употребления алкоголя

Тиль Швайгер рассказал о проявлениях агрессии на фоне употребления алкоголя

Немецкий актер Тиль Швайгер рассказал о том, что стал агрессивным в период съемок сиквела «Рискованных гонок» в 2022 году из-за того, что много пил. Об этом сообщает Bild.

Артист поведал, что из-за чрезмерного потребления алкогольных напитков у него начались конфликты с членами съемочной группы.

Швайгер рассказал, что в один из съемочных дней он решил отправиться на площадку после вечеринки в отеле. Один из менеджеров проекта подошел к номеру актера и сообщил ему о том, что тот не может выйти в кадр в таком состоянии. В ответ на это артист оттолкнул члена команды и уехал на съемки.

Уже на площадке к нему подошел еще один сотрудник съемочной группы и Швайгер дал ему пощечину. «Он (сотрудник на площадке, — прим. "Ленты.ру") хотел защитить меня, [не пустив на съемки], и осмелился встать на пути. Но что же я сделал? Я ударил его по лицу...» — поведал актер.

На площадке также был сын артиста, который работал в проекте оператором и тоже пытался остановить пьяного отца. По словам Швайгера, он сильно разозлился на родственника и заявил ему, что тот никогда не сможет стать таким, как сам актер. Позже актер признался, что извинялся перед сыном: «Это было ужасно для него. Ни один ребенок в мире не хотел бы видеть отца в таком состоянии».

Звезда фильма «Достучаться до небес» также добавил, что после случившегося прекратил употреблять алкоголь в таких количествах и сейчас проходит терапию у психиатра.

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