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17:21, 27 октября 2023Ценности

Три устаревших тренда вновь вернулись в моду

Фото: Alex Engelman / Unsplash

Креативная команда бренда modi рассказала о трех устаревших трендах, которые вновь вернулись в моду. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 27 октября.

В первую очередь представители марки отметили платки и повязки на голову. Перечисленные аксессуары можно использовать по-разному: завязывать на шею, закрепить на голове или привязать к сумке. По словам экспертов, они делают образы более интересными.

Кроме того, вновь актуальными стали ободки. В настоящий момент они представлены в различных вариантах: тонкие или широкие, с разными узорами и текстурами, украшенные бижутерией или цветочными мотивами, а также разных цветов и оттенков. Данный аксессуар можно добавлять не только в повседневные образы, но и вечерние.

Ранее специалисты бренда modi назвали россиянам цвета в одежде, которые подчеркивают индивидуальность. Так, собеседники издания посоветовали присмотреться к бежевому. Данный цвет является вечной классикой и обладает универсальными свойствами. Так, на его фоне любые украшения будут смотреться выигрышно.

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      Мария Винар
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