Россиянам назвали подчеркивающие индивидуальность цвета в одежде

Креативная команда бренда modi назвала россиянам цвета в одежде, которые подчеркивают индивидуальность. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 19 октября.

В первую очередь представители марки посоветовали присмотреться к бежевому. Данный цвет является вечной классикой и обладает универсальными свойствами. Так, на его фоне любые украшения будут смотреться выигрышно.

Вдобавок эксперты выделили серый. Его оттенки — от пепельного до свинцового — отлично сочетаются с ярко-розовыми, оранжевыми, красными, а также с черными и белыми тонами.

Помимо прочего, специалисты порекомендовали обратить внимание на цвет морской волны. «Вещи в оттенках сине-зеленого, в бежевом и сером цветах станут прекрасным дополнением к осеннему гардеробу», — отметили собеседники издания и предложили в качестве дополнения к образу использовать бежевые или коричневые аксессуары.

В сентябре российская стилистка маркетплейса Lamoda Екатерина Храмкова назвала главные модные тренды осени 2023 года. По словам эксперта, актуальными стали разнообразные вещи из кожи — как верхняя одежда, так и юбки и брюки. В то же время она обратила внимание на набирающие популярность предметы гардероба в базовом стиле, например классические джинсы, серые свитеры и бежевые тренчи.