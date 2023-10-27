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15:55, 27 октября 2023Мир

В ХАМАС оценили возможность перемещения палестинцев из Газы

Член политбюро ХАМАС Марзук: план перемещения палестинцев из Газы неосуществим
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Salem / Reuters

План по насильственному перемещению палестинцев из сектора Газа на египетский полуостров Синай неосуществим. Об этом заявил член политбюро и глава отдела по внешней политике радикального палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук, сообщает РИА Новости.

Марзук отметил, что Израиль проиграл битву за насильственное перемещение палестинцев. «Они вступили в противостояние со всем регионом, так как регион однозначно пострадает от насильственного перемещения», — представитель ХАМАС.

Ранее Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Кувейт и Марокко призвали Совет Безопасности ООН обязать Израиль и ХАМАС прекратить огонь. Они также выступили против перемещения палестинского народа за пределы его земель и отвергли попытки решения проблемы за счет палестинцев и других народов региона.

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      Дарья Балацкая
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