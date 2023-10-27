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20:05, 27 октября 2023Бывший СССР

В Молдавии подсчитали количество денонсированных соглашений с СНГ в 2023 году

В правительстве Молдавии сообщили о денонсации 29 соглашений с СНГ в 2023 году

Фото: Vitalie Sitnic / Reuters

Молдавия денонсировала 29 соглашений с Содружеством независимых государств (СНГ) в 2023 году и начала расторжения еще 70 договоров. О подсчитанном количестве расторгнутых соглашений рассказал глава пресс-службы правительства страны Даниел Водэ, передает РИА Новости.

«На данный момент власти выявили более 100 договоров, заключенных в рамках СНГ, которые не приносят преимуществ гражданам, в настоящее время начаты юридические процедуры по денонсации 70 из этих договоров», — сказал он.

По его словам, государственные органы изучают каждое отдельное соглашение, заключенное в рамках СНГ. «Все денонсированные соглашения не приносят пользы и бесполезны для граждан и институтов нашей страны», — подчеркнул он.

Ранее в Молдавии прошли массовые акции оппозиции, выступающей за проведение честных выборов. «Наша акция носит мирный характер, мы предупреждаем власти, чтобы они не фальсифицировали выборы», — заявила депутат парламента Марина Таубер.

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