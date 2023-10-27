В Молдавии прошли массовые акции оппозиции

В Молдавии состоялись акции оппозиции за честные выборы

В Молдавии в ряде городов прошли массовые акции оппозиции, выступающей за проведение честных выборов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Сторонники и представители партии «Шанс» вышли на «Марш за честные выборы». Акции состоялись в Кишиневе, Бельцах и Оргееве. Протестующие критиковали правящую партию за давление на оппозиционные силы.

«Наша акция носит мирный характер, мы предупреждаем власти, чтобы они не фальсифицировали выборы. Требуем прекратить давление на наших коллег, на оппозицию в целом», — заявила депутат парламента Марина Таубер.

Она подчеркнула, что руководство республики должно уйти в отставку, если не справится с кризисом. «Мы боремся за счастливое и мирное будущее, за уверенность в завтрашнем дне, за окончание беспредела во власти, за достойные зарплаты и пенсии!» — сказала она.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешняя глава государства Майя Санду отстранила генпрокурора Молдавии Александра Стояногло незаконно и для борьбы с несогласными политиками.