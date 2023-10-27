Додон объяснил увольнение генпрокурора Молдавии личным интересом Санду

Додон: Санду отстранила генпрокурора Молдавии Стояногло из личных интересов

Президент Молдавии Майя Санду отстранила генпрокурора Молдавии Александра Стояногло незаконно, из личных интересов. Об этом заявил бывший президент республики Игорь Додон в Telegram.

«Майя Санду цинично заявляет, что Молдова потеряла бы больше, если бы Александр Стояногло остался в должности генпрокурора. Почему вы так думаете? Может быть, потому что Стояногло добрался бы до тех, кто украл миллиард, в чем замешаны и вы?» — написал Додон.

По его словам, нынешний президент республики участвовала в краже государственных средств и голосовала за концессию аэропорта. «И вы думаете, что если бы Стояногло шел дальше по этим делам, то Молдова потеряла бы больше? Не думаю», — объяснил он.

Бывший президент заявил, что Санду нужен карманный прокурор, чтобы сажать в тюрьму политических оппонентов. Додон подчеркнул, что сам прошел через это.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил премьер-министра Молдавии Дорина Речана, что альянс продолжит поддерживать республику.