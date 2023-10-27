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11:41, 27 октября 2023Мир

В ООН заявили о дополнительной помощи для Газы

Представитель ООН: около 8 грузовиков с гуманитарной помощью приедут в Газу

Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Примерно восемь дополнительных грузовиков с гуманитарной помощью приедут в сектор Газа, заявила координатор ООН по гуманитарным вопросам на оккупированной палестинской территории Линн Гастингс. Ее слова приводит Reuters.

«Мы получили около 74 грузовиков. Сегодня мы ожидаем еще восемь или около того», — сказала представитель организации.

Ранее утром стало известно о новом рейде Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в сектор Газа. Уточняется, что сухопутные подразделения ЦАХАЛа нанесли удары по многочисленным объектам радикальной палестинской группировки ХАМАС.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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      Анастасия Заикина
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