В России высказались о сроках денацификации Украины после СВО

Эксперт Мягков: денацификация Украины после спецоперации может занять до 20 лет

Денацификация Украины после проведения специальной военной операции (СВО) может проходить по-разному в разных регионах страны, и в общей сложности этот процесс может занять порядка 20 лет. Такой прогноз сделал директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, его цитирует РИА Новости.

Собеседник агентства высказал предположение о том, что на востоке Украины процесс денацификации «пройдет достаточно быстро». «В центре — дольше, на Западной Украине — может быть, 10, 15, 20 лет», — заявил он, напомнив, что в послевоенной Германии денацификация заняла по меньшей мере 30 лет.

По мнению Мягкова, после завершения СВО Россия вместе с народом Украины долгое время вынуждена будет «заниматься обустройством жизни».

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил невозможность скорого прекращения боевых действий на Украине.