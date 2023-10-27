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13:32, 27 октября 2023Экономика

В России взлетела стоимость подготовки машины к зиме

Стоимость минимального набора для подготовки авто к зиме выросла за год на 16 %

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Стоимость минимального набора для подготовки автомобилей к зиме в России достигла в октябре 26,6 тысячи рублей, что на 16 процентов выше уровня годичной давности, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Платформы ОФД».

Минимальный набор включает в себя четыре автошины, набор щеток стеклоочистителя, незамерзающую жидкость и шиномонтажную услугу. Сильнее всего за год в цене взлетели шины — средний чек увеличился на 18 процентов, составив 6,1 тысячи рублей.

Стоимость щеток стеклоочистителя и незамерзайки увеличилась на шесть и пять процентов, до 1055 и 255 рублей соответственно. Значительнее всего — на десять процентов — вырос спрос на шиномонтажные услуги. При этом цены на них за год увеличились только на один процент.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил водителей Центральной России о гололеде. Автовладельцам нужно проявлять на дорогах повышенную бдительность, особенно на эстакадах, мостах и низинах, пояснил он.

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      Дмитрий Воронин
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