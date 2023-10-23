Метеролог дал водителям совет из-за изменений в погоде

Синоптик Тишковец предупредил водителей Центральной России о гололеде

Водителям на этой неделе надо быть очень аккуратными, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о предстоящем гололеде и снегопадах.

Со вторника, 24 октября, в Центральной России ожидается похолодание и дождь с зарядами мокрого снега, сообщил синоптик. Со среды, 25 октября, начнутся заморозки. Таким образом, на дорогах образуется гололедица. А к концу недели прогнозируются снегопады.

«Автомобилистам на этой неделе надо быть очень аккуратными. На дорогах, особенно эстокадах, мостах, низинах, где будут отмечаться заморозки после небесной влаги, можно нечаянно поскользнуться», — предостерег Тишковец.

Однако на следующей неделе, по словам собеседника «Ленты.ру», в Центральную Россию придет мощное потепление, поэтому замену резины на зимнюю пока можно отложить.

«При таком прогнозе вроде бы уже нужно поменять резину, но я бы просто ограничил поездки на личном автотранспорте на этой неделе, а когда на следующей неделе наступит мощное осеннее тепло, снова сел бы на железного коня. Я лучше не будут пока менять, чем потом портить дорожное покрытие и шины, переобуюсь уже точно в ноябре. Конечно, каждый решает для себя сам, уже многие начали переобуваться, но если кто-то не собирается совершать поездки между городами, где можно попасть в замес, состоящий из ледяных дождей, зарядов снега, гололедных явлений, то можно просто переждать до следующей недели, а там все вернется на круги своя, и будет серьезное потепление», — пояснил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в октябре в европейской части России наступило предзимье. Синоптическая зима, по его словам, ожидается примерно в середине декабря.

