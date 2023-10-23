Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:37, 23 октября 2023Среда обитания

Метеролог дал водителям совет из-за изменений в погоде

Синоптик Тишковец предупредил водителей Центральной России о гололеде

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Водителям на этой неделе надо быть очень аккуратными, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о предстоящем гололеде и снегопадах.

Со вторника, 24 октября, в Центральной России ожидается похолодание и дождь с зарядами мокрого снега, сообщил синоптик. Со среды, 25 октября, начнутся заморозки. Таким образом, на дорогах образуется гололедица. А к концу недели прогнозируются снегопады.

«Автомобилистам на этой неделе надо быть очень аккуратными. На дорогах, особенно эстокадах, мостах, низинах, где будут отмечаться заморозки после небесной влаги, можно нечаянно поскользнуться», — предостерег Тишковец.

Однако на следующей неделе, по словам собеседника «Ленты.ру», в Центральную Россию придет мощное потепление, поэтому замену резины на зимнюю пока можно отложить.

«При таком прогнозе вроде бы уже нужно поменять резину, но я бы просто ограничил поездки на личном автотранспорте на этой неделе, а когда на следующей неделе наступит мощное осеннее тепло, снова сел бы на железного коня. Я лучше не будут пока менять, чем потом портить дорожное покрытие и шины, переобуюсь уже точно в ноябре. Конечно, каждый решает для себя сам, уже многие начали переобуваться, но если кто-то не собирается совершать поездки между городами, где можно попасть в замес, состоящий из ледяных дождей, зарядов снега, гололедных явлений, то можно просто переждать до следующей недели, а там все вернется на круги своя, и будет серьезное потепление», — пояснил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в октябре в европейской части России наступило предзимье. Синоптическая зима, по его словам, ожидается примерно в середине декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на возможное закрытие Балтики для российских судов

      В Литве заявили о переключении внимания ЕС с Украины на конфликт Израиля и ХАМАС

      Назван способ сэкономить миллионы при покупке квартиры

      В Германии объявили о создании новой партии

      Одна медсестра спасла другую после прямого удара молнии

      Москвичам пообещали до десяти сантиметров снега к концу недели

      В сторону Джигана и его семьи посыпались проклятья из-за его поддержки Израиля

      В Армении высказались об отношении к российской переговорной площадке

      В Кремле отвергли причастность России к ЧП на Balticconnector

      Названа дата формирования снежного покрова в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости