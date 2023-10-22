Названы сроки наступления зимы в европейской части России

Вильфанд: европейскую часть России из-за предзимья ожидает неустойчивая погода

В европейской части России в октябре наступило предзимье, синоптическая зима ожидается примерно в середине декабря. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, из-за предзимья жителей европейской части страны ожидает неустойчивая погода. «Частые периоды похолодания, потепления, много облачности и осадков из-за барических депрессий», — пояснил он.

Вильфанд добавил, что зима обычно наступает в середине декабря. В это время погода становится более устойчивой и менее облачной.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 22 октября, в Москве пошел снег. Утром в российской столице температура держалась на уровне плюс два градуса по Цельсию.

Перед этим Вильфанд заявил, что в понедельник, 23 октября, Москва окажется в теплом секторе барической депрессии и дневная температура повысится до 5-7 градусов. Он отмечал, что жителей столицы в первый рабочий день недели ожидают дожди.