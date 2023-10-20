Москвичей согреет «барическая депрессия»

Вильфанд: после холодных выходных температура в Москве повысится до 5-7 градусов

На выходных Москву ожидает холодная погода с серьезными ночными морозами, а вот в понедельник, 23 октября, столица окажется в теплом секторе барической депрессии и дневная температура повысится до пяти-семи градусов, сообщил журналистам НСН руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, дожди в городе прекратятся в ночь на субботу, но будет не больше плюс двух-четырех градусов, воскресенье же и вовсе станет самым холодным днем из ближайших с ночными минус четыре-шесть градусами и дневными чуть выше нуля.

«В понедельник через Москву будет проходить ложбина низкого давления, это будет дождливый день. При этом столица окажется в теплом секторе барической депрессии, температура повысится до пяти-семи градусов, — объяснил специалист.

Ранее москвичам пообещали две непродолжительные волны тепла, ожидающиеся до конца октября. Как рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, потепления будут чередоваться с периодами более холодной погоды.