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16:26, 20 октября 2023Среда обитания

Москвичей согреет «барическая депрессия»

Вильфанд: после холодных выходных температура в Москве повысится до 5-7 градусов

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

На выходных Москву ожидает холодная погода с серьезными ночными морозами, а вот в понедельник, 23 октября, столица окажется в теплом секторе барической депрессии и дневная температура повысится до пяти-семи градусов, сообщил журналистам НСН руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, дожди в городе прекратятся в ночь на субботу, но будет не больше плюс двух-четырех градусов, воскресенье же и вовсе станет самым холодным днем из ближайших с ночными минус четыре-шесть градусами и дневными чуть выше нуля.

«В понедельник через Москву будет проходить ложбина низкого давления, это будет дождливый день. При этом столица окажется в теплом секторе барической депрессии, температура повысится до пяти-семи градусов, — объяснил специалист.

Ранее москвичам пообещали две непродолжительные волны тепла, ожидающиеся до конца октября. Как рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, потепления будут чередоваться с периодами более холодной погоды.

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      Дмитрий Воронин
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