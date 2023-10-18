Москвичам пообещали две волны тепла до конца октября

Метеоролог Позднякова: в октябре теплая погода будет чередоваться с холодной

В Москве до конца октября ожидаются две непродолжительные волны тепла, рассказала РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, волны тепла будут чередоваться с похолоданием. Она добавила, что в последние дни октября погода не будет более холодной, чем в предстоящие выходные. Теплый воздух в столицу придет со стороны Атлантики благодаря активным циклонам.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказывал в Москве заморозки и гололедицу с 18 по 22 октября. Ночью в четверг, 19 октября, столбики термометра опустятся до минус двух градусов, а в конце недели — до минус четырех градусов. Ожидается мрачная погода с осадками.

В некоторых регионах России в ближайшие несколько дней температура будет значительно превышать норму. Тепло придет в Кемеровскую и Иркутскую области, Красноярский край и некоторые другие регионы азиатской части страны.