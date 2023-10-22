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10:21, 22 октября 2023Среда обитания

В Москве выпал снег

В Москве пошел снег

В Москве пошел снег, жители столицы записывают видео выпадения осадков. Кадры столичных улиц публикует РИА Новости.

На данный момент в российской столице облачно, температура держится на уровне плюс два градуса по Цельсию. По прогнозам, температура может упасть до минус 1 градуса, однако на следующий день, 23 октября, ожидается потепление.

В конце рабочей недели научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал жителей столицы о мокром снеге и гололеде. Однако Вильфанд прогнозировал, что уже в воскресенье, 22 октября погода изменится. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, москвичи наконец смогут увидеть солнце.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца октября ожидаются две непродолжительные волны тепла. Теплый воздух в столицу придет со стороны Атлантики благодаря активным циклонам.

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      Варвара Кошечкина
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