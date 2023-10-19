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11:52, 19 октября 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде

Синоптик Вильфанд: в ночь на пятницу и субботу ожидается мокрый снег

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В ночь на пятницу и субботу, 20 и 21 октября, москвичей и жителей Московской области ожидает мокрый снег и местами гололедица. В воскресенье, 22 октября, ожидается облачность с прояснениями и понижение температуры. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ближайшие два дня, 20 и 21 октября, поскольку температура на уровне 1000-1500 метров отрицательная, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега в Москве и Московской области. Также местами существуют условия для гололедицы», — предупредил Вильфанд.

Уже в воскресенье, 22 октября, по словам синоптика, погода изменится. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, москвичи наконец смогут увидеть солнце.

«Но небольшая облачность приведет к тому, что в ночь на воскресенье существенно понизится температура, ведь отсутствие облаков приводит к интенсивному охлаждению поверхности. Ночные температуры будут отрицательными, зато ночью можно будет увидеть луну. В Москве температура будет на 3-4 градуса ниже нормы, ожидается гололедица, сильный ветер», — сказал синоптик.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца октября ожидаются две непродолжительные волны тепла. Теплый воздух в столицу придет со стороны Атлантики благодаря активным циклонам.

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    Варвара Кошечкина
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