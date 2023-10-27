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14:10, 27 октября 2023Моя страна

В российском городе пройдет детский театральный фестиваль

В Калуге пройдет детский фестиваль «Калужские театральные каникулы»

Кадр: «Дом народного творчества и кино «Центральный» / RuTube

В инновационном и культурном центре Калуги с 2 по 5 ноября будет проходить всероссийский фестиваль детских и юношеских любительских театров «Калужские театральные каникулы». Как уточняет со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона «Интерфакс», в фестивале примут участие более 250 человек.

Согласно данным пресс-службы, радовать зрителей своим творчеством будут любительские театры из Калуги, Обнинска (Калужская область), Вологды, Воронежа, Донецка (ДНР), Заречного (Пензенская область), Кемерово, Москвы, Пятигорска (Ставропольский край), Ростова-на-Дону, Рязани, Самары и Тутаева (Ярославская область).

«Спектакли, созданные по произведениям отечественной литературы и классиков мировой драматургии, познакомят с лучшими театральными авторами, а также с произведениями, написанными для детской аудитории», — пообещали организаторы мероприятия.

Ранее сообщалось, что с 3 по 5 ноября в Кабардино-Балкарии будет проходить гастрокультурный фестиваль «Вкус Эльбруса».

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      Варвара Кошечкина
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