Задержание украинских агентов ФСБ в Запорожье попало на видео

ФСБ показала видео задержания украинских агентов в Запорожье

ФСБ при задержании ликвидировала одного из агентов украинской разведки

Начало событий в новости ФСБ при задержании ликвидировала одного из агентов украинской разведки

ФСБ показала видео задержания украинских агентов в Запорожской области. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые задерживают подозреваемых, сред них женщина.

Задержаны три агентурные группы, которых координировала военная разведка Украины. Среди них администраторы украинского издания «РИА-Мелитополь» и Telegram-канала «Мелитополь Це Украина». Один подозреваемый, оказавший вооруженное сопротивление, был ликвидирован.