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10:56, 27 октября 2023Силовые структуры

ФСБ при задержании ликвидировала одного из агентов украинской разведки

ФСБ при задержании ликвидировала члена агентурной группы ГУР МО Украины

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Запорожской области ФСБ ликвидировала при задержании одного из членов агентурных групп, координируемых Главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, собиравших разведданные через информационные ресурсы и оказывавших психологическое давление на жителей области. Об этом сообщает ТАСС.

Агент оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. Отмечается, что при обысках в его квартире нашли самодельное взрывное устройство, автомат и гранату РГН.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала администраторов украинских ресурсов. Речь идет об администраторах ресурсов украинского средства массовой информации «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь - це Украина». Иностранная разведка использовала задержанных для сбора информации и оказания психологического воздействия на жителей региона.

В ФСБ заявили, что администраторы ресурсов убеждали жителей Запорожья в абсолютной конфиденциальности и склоняли к сбору и передаче информации о местах дислокации и передвижения российских военнослужащих и техники. Это могло нанести ущерб безопасности страны.

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      Екатерина Кашурникова
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